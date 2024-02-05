В Приангарье стали чаще происходить несчастные случаи на охоте

По сравнению с 2022 годом число несчастных случаев выросло в 2 раза. Тогда за весь период было зафиксировано 2 несчастных случая во время охоты.
Специалисты отмечают, что все трагические случаи на охоте вызваны несоблюдением техники безопасности с огнестрельным оружием.
Ранее школа была из поколения в поколение — никогда не передвигайся с заряженным оружием, оружие должно быть зачехленное, — приводятся в сообщении Охотнадзора по Иркутской области слова начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Сергея Малова.
Несмотря на то, что 2024 год только начался, в Приангарье уже зафиксировали один несчастный случай на охоте. В начале января в Братском районе охотник случайно застрелил приятеля: не убедившись, что в ружье нет патрона, он нажал на курок.