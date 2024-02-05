Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Приангарье стали чаще происходить несчастные случаи на охоте

Несоблюдение гражданами техники безопасности при ношении оружия стали следствием участившихся регионе несчастных случаев на охоте. В 2023 году было зафиксировано 4 таких случая. Три человека погибли и один получил огнестрельное ранение. Такую статистику приводит Служба по охране и использованию объектов животного мира (Охотнадзор) Иркутской области — передаёт информационное агентство «ТК Город».
Источник: Reuters

По сравнению с 2022 годом число несчастных случаев выросло в 2 раза. Тогда за весь период было зафиксировано 2 несчастных случая во время охоты.

Специалисты отмечают, что все трагические случаи на охоте вызваны несоблюдением техники безопасности с огнестрельным оружием.

Ранее школа была из поколения в поколение — никогда не передвигайся с заряженным оружием, оружие должно быть зачехленное, — приводятся в сообщении Охотнадзора по Иркутской области слова начальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Сергея Малова.

Несмотря на то, что 2024 год только начался, в Приангарье уже зафиксировали один несчастный случай на охоте. В начале января в Братском районе охотник случайно застрелил приятеля: не убедившись, что в ружье нет патрона, он нажал на курок.