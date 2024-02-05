Первый заммэра Слюдянского района Азорин ответит в суде за превышение полномочий и взятку

По версии следствия, в период с 2019-м по 2022 год обвиняемый, занимая должность заместителя мэра Слюдянского района, подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по муниципальному контракту на строительство школы в Слюдянке. При этом часть работ фактически не была завершена к установленному сроку. Но на основании подложной документации в пользу подрядной организации произведена оплата в соответствии с контрактными обязательствами.