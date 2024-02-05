Первый заммэра Слюдянского района Азорин ответит в суде за превышение полномочий и взятку

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заммэра Слюдянского района направлено в суд. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки. Всё это было совершено в период строительства (пока так и недостроенной) школы на 725 мест в Слюдянке, пишет ИА IrkutskMedia.
В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что уголовное дело о превышении полномочий возбуждено по материалам проверки прокуратуры и оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области.
По версии следствия, в период с 2019-м по 2022 год обвиняемый, занимая должность заместителя мэра Слюдянского района, подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по муниципальному контракту на строительство школы в Слюдянке. При этом часть работ фактически не была завершена к установленному сроку. Но на основании подложной документации в пользу подрядной организации произведена оплата в соответствии с контрактными обязательствами.
В пресс-службе регионального Главка СКР уточнили, что в результате бюджету Иркутской области и бюджету муниципального района был причинен ущерб на сумму более 18 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Слюдянский районный суд для рассмотрения по существу.
По данным на июль 2023 года, строительная готовность объекта составляет 53%. Тогда же сообщалось, что согласно оценкам специализированной организации, на достройку школы понадобится еще 375 млн рублей.
Добавим, что подрядчиком на объекте выступала компания «Домострой Профи», известная по строительству жилья для детей-сирот «Огни города», а также недостроенной школы в Мамакане. В феврале 2023 года муниципалитет расторг с ней контракт, а в отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело, введена процедура конкурсного управления.