Съели и попали в больницу: появилась новая информация о кафе, в котором массово отравились шаурмой жители Иркутска

— Установлено, что индивидуальный предприниматель не был зарегистрирован в ветеринарной информационной системе, а продукция кафе не проходила сертификацию компоненте прослеживаемости ФГИС «Меркурий», — говорят в Россельхознадзоре по Иркутской области и Республике Бурятия.