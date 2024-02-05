Съели и попали в больницу: появилась новая информация о кафе, в котором массово отравились шаурмой жители Иркутска

Шаурма в кафе Иркутска отправила в больницу 16 человек 2 февраля. На недомогание пожаловались 12 жителей Ленинского округа и четверо — из других частей города.
Многие отравившиеся рассказали, что покупали шаурму в кафе на улице Баумана в Ленинском округе. Именно туда с проверкой нагрянули региональные ведомства.
Россельхознадзор тоже проверил соблюдения требований кафе. Как оказалось, там выявили серьезные нарушения.
— Установлено, что индивидуальный предприниматель не был зарегистрирован в ветеринарной информационной системе, а продукция кафе не проходила сертификацию компоненте прослеживаемости ФГИС «Меркурий», — говорят в Россельхознадзоре по Иркутской области и Республике Бурятия.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что владельца и повара заведения заключили под стражу на два месяца.