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Съели и попали в больницу: появилась новая информация о кафе, в котором массово отравились шаурмой жители Иркутска

Кафе, в котором массово отравились жители Иркутска, работало нелегально.
Источник: Управление Россельхознадзора по Иркутской области

Шаурма в кафе Иркутска отправила в больницу 16 человек 2 февраля. На недомогание пожаловались 12 жителей Ленинского округа и четверо — из других частей города.

Многие отравившиеся рассказали, что покупали шаурму в кафе на улице Баумана в Ленинском округе. Именно туда с проверкой нагрянули региональные ведомства.

Россельхознадзор тоже проверил соблюдения требований кафе. Как оказалось, там выявили серьезные нарушения.

— Установлено, что индивидуальный предприниматель не был зарегистрирован в ветеринарной информационной системе, а продукция кафе не проходила сертификацию компоненте прослеживаемости ФГИС «Меркурий», — говорят в Россельхознадзоре по Иркутской области и Республике Бурятия.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что владельца и повара заведения заключили под стражу на два месяца.