Просроченными вакцинами прививали детей в Павлодаре

В начале ноября в столице стартовала массовая вакцинация младенцев от кори. К концу месяца стало известно, что 30 заболевших в Казахстане детей находятся в тяжелом состоянии. Глава Минздрава рассказала, что при правильном и эффективном проведении массовых иммунизаций может ожидаться стабилизация ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе 2024 года.