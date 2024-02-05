Пьяная минчанка нанесла дочери 11 ножевых ранений — узнали приговор суда

В тот день обвиняемая с дочерью находилась у себя по месту жительства — в квартире на ул. Илимской, обе были выпившими. Вдруг молодая женщина, которая страдает психическим расстройством, забежала на кухню, взяла со стола разделочную доску и ударила родительницу по голове.
Пенсионерка пришла в ярость, схватила нож и не менее 11 раз ударила им дочь в ответ, попав в том числе и в лицо. Опомнившись, минчанка позвонила соседям и рассказала о случившемся, те вызвали скорую помощь. Подозреваемую задержал приехавший наряд милиции, после в отношении нее возбудили уголовное дело. Вину гражданка признала полностью, в содеянном раскаялась.
— Обвиняемая является пенсионеркой, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, — прокомментировала помощник прокурора Заводского района Елена Богаревич, выступавшая по этому уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал ее виновной в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, и на основании ч. 1 ст. 147 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на пять лет.
Также обвиняемая должна пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма и выплатить в пользу потерпевшей 2 000 рублей в счет компенсации причиненного морального вреда.