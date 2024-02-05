Пьяная минчанка нанесла дочери 11 ножевых ранений — узнали приговор суда

Пенсионерка пришла в ярость, схватила нож и не менее 11 раз ударила им дочь в ответ, попав в том числе и в лицо. Опомнившись, минчанка позвонила соседям и рассказала о случившемся, те вызвали скорую помощь. Подозреваемую задержал приехавший наряд милиции, после в отношении нее возбудили уголовное дело. Вину гражданка признала полностью, в содеянном раскаялась.