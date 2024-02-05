Неадекватный мужчина избил подростков на катке в Новосибирске

В Новосибирске двое подростков 14 лет разминались на льду в «Золотой шайбе» на улице Станиславского. В это время с трибуны неизвестный мужчина наблюдал за ребятами и был очень разгневан на них, так как один из мальчишек кинул шайбу в борт, где сидел сибиряк.
В результате чего, по словам мальчиков, мужчина стал обзываться на них и толкаться, аргументируя это тем, что шайба прилетела не просто в борт, а в его ребенка. От переизбытка злости сибиряк начал избивать подростков прямо на глазах у всех присутствующих на катке. Теперь у одного разбита губа, гематомы под глазом и выбит передний зуб, а у второго школьника сломан нос и разбит мобильный телефон.
Сейчас родители одного из мальчиков свозили ребенка на судмедэкспертизу, чтобы зафиксировать побои.