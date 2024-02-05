В Воронежской области водитель «Фольксвагена» врезался в столб и погиб

30-летний местный житель, руливший «Фольксвагеном-Пассат», ехал со слишком большой скоростью для сложных погодных условий. Да и дорога в этом месте была далеко не идеальна. Итог жуткий — иномарку дернуло вправо, в результате машина врезалась в электрический столб.