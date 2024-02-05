В Воронежской области водитель «Фольксвагена» врезался в столб и погиб

В воскресенье, 4 февраля, в 3.15 в Россоши у дома № 238 по улице Пролетарская случилась смертельная авария.
30-летний местный житель, руливший «Фольксвагеном-Пассат», ехал со слишком большой скоростью для сложных погодных условий. Да и дорога в этом месте была далеко не идеальна. Итог жуткий — иномарку дернуло вправо, в результате машина врезалась в электрический столб.
Мужчина после удара какое-то время еще был жив. Его успели довезти до больницы. Однако врачи оказались бессильны спасти водителя — травмы оказались слишком тяжелыми.
Напомним, это была не единственная смерть в ДТП в Воронежской области 4 февраля. Около 17.00 в поселке Малый Кисляй Бутурлиновского района 76-летний мужчина на «пятерке» вылетел с дороги и погиб.