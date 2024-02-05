Миллионы в картошке: в Новосибирске воры пытались спрятать похищенные деньги в овощехранилище

В полиции Новосибирской области рассказали о резонансном случае, который произошел в 2023 году. Вооруженная группа напала на магазин и вынесла оттуда 5 миллионов рублей. Деньги нашлись в неожиданном месте.
— Было установлено три лица. Следователь обыскал их дома, дачи, машины, но нашел деньги в овощехранилище — там лежал пакет с ними среди картошки, — поделился КП-Новосибирск заместитель начальника ГУ МВД по Новосибирской области Дмитрий Ходаков.
Напомним, в 2023 году у полиции был еще один интересный случай: продавец благодаря своей памяти помогла вычислить покупателя, подсунувшего ей билеты «банка приколов», по номеру машины.