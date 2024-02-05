Женщина, погибшая в ДТП на Южном обходе Омска, ехала в гости к сыну

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Напомним, что автомобиль «Нива» выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз. В легковом автомобиле были супруги, которые ехали из Исилькуля в Омск в гости к сыну.
Женщина погибла на месте, мужчину увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Полицейские выясняют, кто из них находился за рулём.
Уже опрошены водители, которые стали свидетелями трагедии. В рамках расследования уголовного дела будут назначены дактилоскопическая, автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.
Ранее мы также сообщали о массовом ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В него въехала «легковушка», отчего «скорая» опрокинулась. В этой аварии пострадали двое детей и женщина.