Селевой поток обрушился на жилую многоэтажку в центре Сочи. Вода продолжает стекать с гор

В результате обильных дождей в Центральном районе Сочи сошел селевой поток. Он обрушился на жилой восьмиэтажный дом на улице Клубничной.
Сель уперся в панорамные окна квартиры на первом этаже. Частично разбито стекло.
По предварительной информации пострадавших нет.
На место происшествия прибыл корреспондент «Комсомольской правды»-Кубань Олег Умаров. Селевой поток сошел с тыльной стороны дома, где фактически нет прохода.
«Территория не огорожена, она, в принципе, находится в недосягаемом месте, то есть обычно человек оттуда не доберется».
Участок, на который сошли грязевые массы, как сообщает корреспондент «КП» с места, составляет в районе 20 метров. Высота селя достигает около метра. Визуально кажется, что пострадала одна квартира. Официальной информации пока не поступало.
Селевые массы пропитаны влагой, продолжает литься вода. Дождь тоже пока не заканчивается, идет с перерывами до получаса. Временами усиливается и даже сопровождается небольшим градом.
«В этом месте до сих пор стекает вода. Предполагаю, что высота селя может увеличиться», — рассказал корреспондент «КП»-Кубань с места.
От оползня также пострадали железнодорожные пути курорта. Задержано шесть поездов, еще 10 рейсов отменены. Рабочие и спецтехника заняты расчисткой дороги.