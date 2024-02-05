Неизвестный дважды выстрелил в девушку в Алматы

«Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, разглашению не подлежит», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.