Женщину, убитую таджикским бойцом ММА, могут похоронить в Новосибирске

К тому же, тело 5-летней дочки погибшей до сих пор не могут найти. Об этом сообщил портал «Сиб.фм» со ссылкой на знакомую семьи.
По её словам, тело погибшей Ольги сейчас находится в морге где-то далеко за городом. Члены семьи уже получили постановление на его выдачу.
Однако они до сих пор не могут поверить в случившееся и не готовы к похоронам. Прощание с погибшей, скорее всего, состоится в Новосибирске.
Тело пятилетней дочери убитой, которую, по некоторым данным таджикский боец ММА Фарход Р. задушил, до сих пор не могут найти.
По версии следствия, мигрант решился на убийство из-за денег. Погибшая получила в наследство крупную сумму, приехала в Новосибирск, купила машину за 1, 5 млн и квартиру на улице Виктора Уса. После этого женщина перестала выходить на связь с родственниками.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что мигрант признался в убийстве женщины с 5-летним ребенком в Новосибирске.