Наемника взяли в плен на линии фронта в Херсонской области, сообщал Сальдо 19 декабря. Поляк был ранен, но брошен украинскими сослуживцами умирать. Российские солдаты оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь. Позже наемник заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ, а свой приезд на Украину считает ошибкой.
«Наемники из стран НАТО все чаще осознают, что правда на стороне России. Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре, когда был брошен “своими” братками на произвол судьбы в Крынках. Русский плен буквально открыл ему глаза — поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма», — написал Сальдо. По его словам, новый российский военнослужащий призвал всех жителей Польши выступить против политики действующего польского правительства, которое «отказывается от собственной истории» и «закрывает глаза на преступления бандеровцев и их последователей».
При этом Сальдо опубликовал короткое видео с поляком в военной форме с нашивкой в виде Z. Мужчина рассказывает, что после того, как украинские военные бросили его, он принял для себя решение «бороться с нацистами на стороне России».
«К сожалению, сегодня польское правительство забыло о том, кто такие бандеровцы и сколько зла они принесли полякам. И сейчас я хотел бы обратиться к своим знакомым из Польши, нужно делать все, чтобы нацисты выехали из нашей страны», — сказал поляк.