«Наемники из стран НАТО все чаще осознают, что правда на стороне России. Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре, когда был брошен “своими” братками на произвол судьбы в Крынках. Русский плен буквально открыл ему глаза — поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма», — написал Сальдо. По его словам, новый российский военнослужащий призвал всех жителей Польши выступить против политики действующего польского правительства, которое «отказывается от собственной истории» и «закрывает глаза на преступления бандеровцев и их последователей».