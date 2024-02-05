17-летний белорус вез мать и знакомого, привязав сани и тюбинг к мотоциклу

Компанию остановили. В МВД добавили, что от участников поездки исходил запах алкоголя, отметив, что указанный факт также подтвердило проведенное медосвидетельствование. За рулем мотоцикла находился 17-летний подросток, у которого не было прав. Установлено, что в санях и на тюбинге находились его мать, а также владелец мотоцикла. В ведомстве обратили внимание на то, что накануне компания делала ремонт, распивая алкогольные напитки. Названную конструкцию они придумали для того, чтобы доехать домой. В отношении всех участников составили ряд административных договоров.