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В Новосибирске две собаки погибли после прогулки в парке

У них не было признаков отравления.

В Новосибирске две собаки погибли после прогулки в парке. Зоозащитники предупреждают, что в городе орудуют догхантеры.

Яд, замаскированный под лакомство, нашли в сквере возле телецентра, парке имени Кирова, а также на территории Монумента Славы.

«Сегодня ночью у меня погибли две собаки, спасти не удалось. Пожалуйста, максимальный репост, может еще у кого есть подобные случаи. Ведь много людей гуляет в этом парке с собаками, не дай Бог еще кому-то такое горе», — написала волонтер Елена.

У собак после прогулки не было признаков отравления. Питомцы просто легли спать и не проснулись. У них не было рвоты или апатии.

По словам активистов, смерть наступает мгновенно, поэтому собак невозможно спасти. Владельцев животных просят быть предельно внимательными.