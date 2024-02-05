В Новосибирске две собаки погибли после прогулки в парке

«Сегодня ночью у меня погибли две собаки, спасти не удалось. Пожалуйста, максимальный репост, может еще у кого есть подобные случаи. Ведь много людей гуляет в этом парке с собаками, не дай Бог еще кому-то такое горе», — написала волонтер Елена.