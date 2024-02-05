В Новосибирске две собаки погибли после прогулки в парке. Зоозащитники предупреждают, что в городе орудуют догхантеры.
Яд, замаскированный под лакомство, нашли в сквере возле телецентра, парке имени Кирова, а также на территории Монумента Славы.
«Сегодня ночью у меня погибли две собаки, спасти не удалось. Пожалуйста, максимальный репост, может еще у кого есть подобные случаи. Ведь много людей гуляет в этом парке с собаками, не дай Бог еще кому-то такое горе», — написала волонтер Елена.
У собак после прогулки не было признаков отравления. Питомцы просто легли спать и не проснулись. У них не было рвоты или апатии.
По словам активистов, смерть наступает мгновенно, поэтому собак невозможно спасти. Владельцев животных просят быть предельно внимательными.