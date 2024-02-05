Два автобуса столкнулись в Минске — девять человек доставлены в больницы

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Два автобуса столкнулись в понедельник в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На место выехали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска, а также вызвали скорую помощь.
В результате девять пассажиров были доставлены в несколько клиник столицы — в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, больницу скорой медицинской помощи, столичную больницу № 10 и Минскую областную больницу, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Там уточнили, что среди пострадавших — пять детей. Специалисты скорой помощи, работавшие на месте ДТП, рассказали, что предварительно у пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы, ссадины мягких тканей лица.
Для назначения лечения всем им проводятся диагностические исследования.