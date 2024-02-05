Два автобуса столкнулись в Минске — девять человек доставлены в больницы

В результате девять пассажиров были доставлены в несколько клиник столицы — в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, больницу скорой медицинской помощи, столичную больницу № 10 и Минскую областную больницу, сообщили в пресс-службе Минздрава.