В Краснодаре на улице Офицерской на ходу загорелся трамвай

В Краснодаре утром 5 февраля около 09:20 произошло ЧП. На улице Офицерской на ходу загорелся трамвай. Сообщения об этом появились в социальных сетях.



В результате инцидента трамваи, следовавшие по улице Коммунаров по маршрутам № 1, 2, 5, 8 и 15, временно прекратили движение. Об этом рассказали в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.



Менее чем через 20 минут общественный транспорт вновь смог продолжить движение, уточнили в пресс-службе КТТУ.



Ситуацию также прокомментировали в экстренных службах региона. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для ликвидации возгорания были привлечены 10 спасателей с 2 единицами техники. В результате ЧП никто не пострадал.



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