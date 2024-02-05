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В Краснодаре на улице Офицерской на ходу загорелся трамвай

ЧП произошло на улице Офицерской.
Источник: Краснодар | Телетайп — Telegram

В Краснодаре утром 5 февраля около 09:20 произошло ЧП. На улице Офицерской на ходу загорелся трамвай. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

В результате инцидента трамваи, следовавшие по улице Коммунаров по маршрутам № 1, 2, 5, 8 и 15, временно прекратили движение. Об этом рассказали в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.

Менее чем через 20 минут общественный транспорт вновь смог продолжить движение, уточнили в пресс-службе КТТУ.

Ситуацию также прокомментировали в экстренных службах региона. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для ликвидации возгорания были привлечены 10 спасателей с 2 единицами техники. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее «НК» писала, что автомобиль «Жигули» вспыхнул на ходу в Сочи. Инцидент произошел вечером 18 января.

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