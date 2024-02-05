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В Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Грузии задержали груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта, сообщила грузинская Служба госбезопасности. В службе безопасности добавили, что к транспортировке взрывчатки через территорию страны причастны граждане Грузии, Украины и Армении.
Источник: Reuters

«Девятнадцатого января этого года указанные взрывные устройства и вещества были ввезены из города Одессы (Украина) через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию через пункт пропуска “Сарфи” на микроавтобусе, принадлежащему гражданину Украины. Груз планировалось вывезти в Россию, а именно в город Воронеж, через КПП “Дарьял”, — уточнили в ведомстве.

В Службе госбезопасности рассказали, что при обыске машины сотрудники антитеррористического центра изъяли два аккумулятора для электромобиля, в которых обнаружили шесть специальных взрывных устройств.

Бомбы содержали пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера.

Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов.

В службе безопасности указали, что к ввозу и транспортировке бомб через территорию страны причастны семь граждан Грузии, три украинца и два гражданина Армении.

«Согласно материалам дела, упомянутый процесс организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского округа местной Рады Одесской области в 2020 году от партии “Слуга народа” Андрей Шарашидзе, родом из города Батуми», — добавил представитель Службы госбезопасности.

Как отметили в ведомстве, Шарашидзе активно следил за перемещением бомб.

В 2022 году похожим маршрутом украинские спецслужбы смогли переправить в Россию взрывчатку, с помощью которой устроили теракт на Крымском мосту. Ее упаковали в рулоны строительной полиэтиленовой пленки и разместили на 22 паллетах, общий вес груза по документам составил 22 770 килограммов.

Взрывчатку отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, а затем в грузинский Поти. Оттуда груз доставили в Ереван, где его растаможили по правилам ЕАЭС, заменив часть документов, после чего отправителем «пленки» вместо украинской компании стала армянская фирма. Затем взрывчатка пересекла российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» на автомобиле, зарегистрированном в Грузии.