В Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж

«Девятнадцатого января этого года указанные взрывные устройства и вещества были ввезены из города Одессы (Украина) через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию через пункт пропуска “Сарфи” на микроавтобусе, принадлежащему гражданину Украины. Груз планировалось вывезти в Россию, а именно в город Воронеж, через КПП “Дарьял”, — уточнили в ведомстве.