В Грузии задержали груз взрывчатки, которую везли в Воронеж для совершения терактов

— В спецслужбе не исключили, что организаторы перевозки взрывчатки планировали устроить теракты и в Грузии. Взрывчатка в Грузию с территории Украины была доставлена через территорию Румынии, Болгарии и Турции, в Грузию прибыла 19 января, — цитирует ТАСС сообщение Службы госбезопасности Грузии.