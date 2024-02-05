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В Грузии задержали груз взрывчатки, которую везли в Воронеж для совершения терактов

Вес вещества составляет 14 кг.
Источник: Служба госбезопасности Грузии

Груз взрывчатки, следовавший из Одессы в Россию, задержали в Грузии. Взрывчатку планировалось использовать для терактов в Воронеже. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии.

По данным силовиков, к перевозке взрывчатки через были причастны граждане Грузии, Украины, Армении, а процесс был организован Украиной. За провозом взрывчатки стоял депутат от партии Зеленского Андрей Шарашидзе.

— В спецслужбе не исключили, что организаторы перевозки взрывчатки планировали устроить теракты и в Грузии. Взрывчатка в Грузию с территории Украины была доставлена через территорию Румынии, Болгарии и Турции, в Грузию прибыла 19 января, — цитирует ТАСС сообщение Службы госбезопасности Грузии.

В состав груза входила взрывчатка массой 14 кг, детонатор и шесть спецключей.

Telegram-канал Baza добавляет, что Андрей Шарашидзе действовал из-за пределов Грузии, а другие участники транспортировки могли не знать не знали о взрывчатке и капсульных детонаторах, хранившихся в автомобильных аккумуляторах.

— В Грузии возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Как отмечают в Службе госбезопасности Грузии, дело могут переквалифицировать на статью о подготовке теракта, — пишет Baza.