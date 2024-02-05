«Ниссан» влетел в «Газель» в Семеновском округе: три человека погибли

Авария на трассе Р-177 Нижний Новгород — Йошкар-Ола у поселка Осинки произошла около девяти часов утра. Водитель за рулем «Ниссана» в зоне опасного поворота не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В результате ДТП пострадали четыре человека, трое от полученных травм скончались на месте.