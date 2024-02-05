«Ниссан» влетел в «Газель» в Семеновском округе: три человека погибли

Три человека погибли при столкновении «Ниссана» и «Газели» в Семеновском округе утром 5 февраля, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.
Авария на трассе Р-177 Нижний Новгород — Йошкар-Ола у поселка Осинки произошла около девяти часов утра. Водитель за рулем «Ниссана» в зоне опасного поворота не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В результате ДТП пострадали четыре человека, трое от полученных травм скончались на месте.
По данным регионального министерства здравоохранения, выжившему пострадавшему оказали помощь медики. От дальнейшего обследования мужчина отказался.
Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего.