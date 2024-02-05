При пожаре на территории заброшенного омского асфальтового завода погиб человек

Указано, что пламя охватило подсобное помещение при бывшем асфальтовом заводе, расположенного близ села Пологрудово, днем 4 февраля 2024 года. Никаких дополнительных данных о личности погибшего не приводится.
В пресс-службе ГУ МЧС по Омской области «СуперОмску» пояснили, что огнеборцы прибыли на объект около 14:40, в тот момент, когда на промышленной территории горела брусовая бытовка. Под воздействием пламени кровля постройки обрушилась. На борьбу с пожаром в общей сложности ушло около двух часов.