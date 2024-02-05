Спецслужбы предотвратили серию терактов в России

Спецслужбы Грузии задержали груз взрывчатки, который везли из Одессы в Воронеж, чтобы организовать серию терактов, сообщили в Службе госбезопасности Грузии.
Сообщается, что по инициативе украинских спецслужб в Россию собирались доставить 14 килограмм взрывчатки для организации террористических актов. Груз доставляли через территорию Румынии, Болгарии и Турции, участвовали в перевозке граждане Грузии, Украины и Армении, а заказчиком выступал украинский депутат Андрей Шарашидзе, уточнили в Грузии.
В Службе госбезопасности Грузии отметили, что теракты могли устроить в том числе и на территории самой Грузии. По предварительным данным, взрывчатку должны были привезти в Воронеж.
В 2022 году для теракта на Крымском мосту замаскированную взрывчатку также доставили в Россию через территорию Грузии и ряда других стран.