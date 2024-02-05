Спецслужбы предотвратили серию терактов в России

Сообщается, что по инициативе украинских спецслужб в Россию собирались доставить 14 килограмм взрывчатки для организации террористических актов. Груз доставляли через территорию Румынии, Болгарии и Турции, участвовали в перевозке граждане Грузии, Украины и Армении, а заказчиком выступал украинский депутат Андрей Шарашидзе, уточнили в Грузии.