Прокуратура в Татарстане начала проверку после расстрела собак

Инцидент произошел в минувшие выходные у села Шингальчи. Группа молодых людей, по словам координатора проекта «Защита животного мира» в Татарстане Искандера Гиниятуллина, расстреляла и покалечила несколько собак. Активист попросил взять этот инцидент на контроль. Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин поручил подготовить для него информацию о произошедшем. Кроме того, господин Гиниятуллин намерен обратиться с заявлением для возбуждения уголовного дела.



Прокуратура дала поручение полиции выяснить детали ЧП и дать правовую оценку действиям причастных лиц. Надзорное ведомство проконтролирует ход проверки и оценит итоговое процессуальное решение.



«Ъ-Казань».