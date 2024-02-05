Более трети школьников не пришли на занятия после угроз о теракте в Павлодаре

По информации отдела образования Павлодара, в школах сегодня отсутствовали 48 процентов учащихся. При этом у 12 процентов из них были уважительные причины, такие как заболевания, пропуск по заявлению и тому подобное. Обучение в школах сегодня в проходило штатном режиме, но охранные агентства перешли на усиленный режим работы. Выполняется тщательный мониторинг камер видеонаблюдения.