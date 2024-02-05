Три аварии с 10 машинами случились на одном километре под Воронежем

Стали известны подробности ну очень аварийного утра понедельника, 5 февраля, на Московском проспекте на подъезде к ТРЦ «Град».
— Три аварии произошли на шестом и седьмом километре трассы «Дон». Причем с промежутком всего в несколько минут — в 8.26, в 8.31 и в 8.34. В них попали соответственно четыре, три и три автомобиля — всего десять машин. В этих авариях никто не пострадал, — рассказала Наталья Куликова, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.
Как отмечают водители, утром 5 февраля из-за снегопада образовалась ледяная корка на дороге, усугубляемая плохой видимостью трассы. А учитывая, что этот участок очень оживленный, опасность аварии сильно возрастала. В итоге избежать их не удалось.
Напомним, о нескольких авариях из-за гололеда на Московском проспекте ранее сообщили их очевидцы в соцсетях.