В подъезде дома в омских Нефтяниках нашли тело убитого мужчины

В подъезде дома по улице Пригородная, что в Советском округе Омска, в минувшую субботу, 3 февраля 2024 года, обнаружено тело 72-летнего мужчины, сообщили 5 февраля в пресс-службе СУ СКР по Омской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело.