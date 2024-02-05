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В подъезде дома в омских Нефтяниках нашли тело убитого мужчины

В подъезде дома по улице Пригородная, что в Советском округе Омска, в минувшую субботу, 3 февраля 2024 года, обнаружено тело 72-летнего мужчины, сообщили 5 февраля в пресс-службе СУ СКР по Омской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, к преступлению причастен 44-летний сын потерпевшего.

«03 февраля 2024 года, после совместного распития спиртного, подозреваемый в ходе внезапно возникшего конфликта нанес удары кухонным ножом в тело отца. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время. Следователем проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты вещественные доказательства», — указано в сообщении ведомства.

Как тело оказалось в подъезде, не уточняется.

Как добавили в омском Следкоме, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия.