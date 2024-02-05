В подъезде дома в омских Нефтяниках нашли тело убитого мужчины

По версии следствия, к преступлению причастен 44-летний сын потерпевшего.
«03 февраля 2024 года, после совместного распития спиртного, подозреваемый в ходе внезапно возникшего конфликта нанес удары кухонным ножом в тело отца. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время. Следователем проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты вещественные доказательства», — указано в сообщении ведомства.
Как тело оказалось в подъезде, не уточняется.
Как добавили в омском Следкоме, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия.