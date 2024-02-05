Под Челябинском грузовик подмял под себя Nissan, иномарка восстановлению не подлежит

Сообщается, что все произошло автодороге «Западный обход». Автомобиль Nissan Almera двигался в Екатеринбург, на скользкой дороге водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил боковое столкновение с грузовым Mercedes Daimler Benz.