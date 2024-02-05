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Под Челябинском грузовик подмял под себя Nissan, иномарка восстановлению не подлежит

Под Челябинском грузовик подмял под себя Nissan, иномарка восстановлению не подлежит, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что все произошло автодороге «Западный обход». Автомобиль Nissan Almera двигался в Екатеринбург, на скользкой дороге водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил боковое столкновение с грузовым Mercedes Daimler Benz.

В результате водитель легкового автомобиля получил перелом правой руки, ушиб грудной клетки и головы. Бригадой скорой помощи был доставлен в амбулаторию поселка Полетаево.

Водитель грузовика не пострадал. На месте работали сотрудники пожарной части, которые отключили АКБ, обеспечили госпитализацию пострадавшего.