Под Челябинском грузовик подмял под себя Nissan, иномарка восстановлению не подлежит

Сообщается, что все произошло автодороге «Западный обход». Автомобиль Nissan Almera двигался в Екатеринбург, на скользкой дороге водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил боковое столкновение с грузовым Mercedes Daimler Benz.
В результате водитель легкового автомобиля получил перелом правой руки, ушиб грудной клетки и головы. Бригадой скорой помощи был доставлен в амбулаторию поселка Полетаево.
Водитель грузовика не пострадал. На месте работали сотрудники пожарной части, которые отключили АКБ, обеспечили госпитализацию пострадавшего.