20 млн рублей перевели волгоградцы телефонным аферистам за выходные

Только за минувшие выходные жители Волгоградской области обогатили телефонных аферистов на 20 миллионов рублей. Доверчивые люди попадаются на самые разные уловки преступников и лишаются всех своих сбережений, а также остаются с огромными кредитами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, чаще всего мошенники пугают своих жертв оформлением займов или хищением средств, предлагая перевести деньги на безопасные счета.
42-летняя женщина из Чернышковского района лишилась 6,5 миллиона рублей, 40-летняя волжанка перечислила 3,5 миллиона, сотрудница детского сада из Кировского района Волгограда — 1,5 миллиона, инженер из Центрального района — 1,2 миллиона.
— Полиция региона призывает граждан не вступать в диалог с незнакомцами и настоятельно рекомендует жителям не доверять сомнительным телефонным звонкам. Напоминаем, что актуальную информацию о состоянии ваших счетов вы можете узнать лично, обратившись в банк, — уточнили в областном главке МВД.