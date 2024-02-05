20 млн рублей перевели волгоградцы телефонным аферистам за выходные

Только за минувшие выходные жители Волгоградской области обогатили телефонных аферистов на 20 миллионов рублей. Доверчивые люди попадаются на самые разные уловки преступников и лишаются всех своих сбережений, а также остаются с огромными кредитами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, чаще всего мошенники пугают своих жертв оформлением займов или хищением средств, предлагая перевести деньги на безопасные счета.