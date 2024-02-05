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20 млн рублей перевели волгоградцы телефонным аферистам за выходные

Волгоградская полиция ищет мошенников, которым жители перевели 20 млн рублей.

Только за минувшие выходные жители Волгоградской области обогатили телефонных аферистов на 20 миллионов рублей. Доверчивые люди попадаются на самые разные уловки преступников и лишаются всех своих сбережений, а также остаются с огромными кредитами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, чаще всего мошенники пугают своих жертв оформлением займов или хищением средств, предлагая перевести деньги на безопасные счета.

42-летняя женщина из Чернышковского района лишилась 6,5 миллиона рублей, 40-летняя волжанка перечислила 3,5 миллиона, сотрудница детского сада из Кировского района Волгограда — 1,5 миллиона, инженер из Центрального района — 1,2 миллиона.

— Полиция региона призывает граждан не вступать в диалог с незнакомцами и настоятельно рекомендует жителям не доверять сомнительным телефонным звонкам. Напоминаем, что актуальную информацию о состоянии ваших счетов вы можете узнать лично, обратившись в банк, — уточнили в областном главке МВД.