Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в Домодедово

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области судом арестован 56-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в убийстве 33-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — заявили в пресс-службе.
Уточняется, что ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково в Домодедово между находившимся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и водителем скорой помощи, который заступился за женщину, произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник произвел выстрел из сигнального пистолета в сторону потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Стрелявший был задержан. На допросе он признал свою вину и раскаялся в содеянном, рассказав следователю об обстоятельствах совершенного преступления.
«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, среди которых билогическая медицинская и психолого-психиатрическая. Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе.
Как ранее сообщало Агентство «Москва», Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела.