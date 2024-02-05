Суд арестовал обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в Домодедово

Уточняется, что ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково в Домодедово между находившимся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и водителем скорой помощи, который заступился за женщину, произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник произвел выстрел из сигнального пистолета в сторону потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Стрелявший был задержан. На допросе он признал свою вину и раскаялся в содеянном, рассказав следователю об обстоятельствах совершенного преступления.