Хирургическую кастрацию для педофилов предлагают внедрить в Казахстане

В мажилисе презентован законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, в ходе обсуждения которого депутат Елнур Бейсенбаев предложил ввести хирургическую кастрацию педофилов.
«Я выступал насчет хирургической кастрации. Мы вносили в проект закона такую норму, но правительство не поддержало. В заключении сказали, что это, якобы, посягательство на частную жизнь. Это превентивный механизм. Всем педофилам и таким преступникам это будет звонок, что за такое преступление будет физическая кастрация по решению суда, по обстоятельствам дела, насколько было жестокое изнасилование и так далее. Но правительство показало свою бесхребетность именно по хирургической кастрации», — заявил Бейсенбаев.
Депутат также привел статистику таких преступлений за последние годы.
«По итогам 2022 года порядка 430 таких преступлений, а по половому признаку — таких преступлений 800. Это же ужас просто! Все мы воспитываем детей, и за них страшно. Мы когда говорим про права человека, хотим защитить педофилов… А кто права детей будет защищать? Поэтому считаю, что такую норму нужно принять», — заявил Елнур Бейсенбаев.