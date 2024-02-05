Хирургическую кастрацию для педофилов предлагают внедрить в Казахстане

«Я выступал насчет хирургической кастрации. Мы вносили в проект закона такую норму, но правительство не поддержало. В заключении сказали, что это, якобы, посягательство на частную жизнь. Это превентивный механизм. Всем педофилам и таким преступникам это будет звонок, что за такое преступление будет физическая кастрация по решению суда, по обстоятельствам дела, насколько было жестокое изнасилование и так далее. Но правительство показало свою бесхребетность именно по хирургической кастрации», — заявил Бейсенбаев.