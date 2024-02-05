Полиция раскрыла подробности ДТП с автобусом на Урале

В Свердловской области на 16 километре Режевского тракта произошло столкновение Suzuki Grand Vitara и автобуса YTONG. В аварии погибли два человека. В ГИБДД Свердловской области рассказали подробности смертельного ДТП.
Инцидент произошел 4 февраля. За рулем Suzuki находилась 24-летняя девушка. На пассажирских креслах автомобиля сидели 28-летний мужчина и женщина, личность которой еще предстоит установить. Они двигались со стороны Режа по направлению к Екатеринбургу с небезопасной скоростью. В результате водитель потеряла управление, допустила занос и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом, идущим по маршруту № 816 «Екатеринбург — Реж».
— В результате трагедии два пассажира автомашины Suzuki […] от полученных травм скончались на месте ДТП, до прибытия бригады медиков, — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.
На месте ДТП автоинспекторы зафиксировали снежный накат на дороге и занижение обочины. В связи с этим будет возбуждено дело по части первой статьи 12.34 КоАП РФ.
— По данному факту органы внутренних дел проводят расследование, по окончании которого будет принято мотивированное процессуальное решение, — добавили в Госавтоинспекции.
Девушку, находившуюся за рулем иномарки, госпитализировали в реанимацию Березовской городской больницы. Установлено, что стаж вождения пострадавшей составляет менее двух лет, и она трижды привлекалась к административной ответственности. У девушки взяли кровь, чтобы установить ее состояние за рулем.
Позже трое пассажиров автобуса, в том числе 16-летний подросток, обратились в Режевскую ЦГБ. Медики осмотрели их и отпустили. Всего в YTONG находились 24 пассажира. Во время поездки все были пристегнуты. Стаж водителя автобуса составил 19 лет. В 2023 году он единожды привлекался к ответственности за нарушение ПДД.