Полиция раскрыла подробности ДТП с автобусом на Урале

Позже трое пассажиров автобуса, в том числе 16-летний подросток, обратились в Режевскую ЦГБ. Медики осмотрели их и отпустили. Всего в YTONG находились 24 пассажира. Во время поездки все были пристегнуты. Стаж водителя автобуса составил 19 лет. В 2023 году он единожды привлекался к ответственности за нарушение ПДД.