Наркотики под видом чая присылали из Чехии в Краснодарский край

Уточняется, что две посылки, поступившие из Чехии, были адресованы жительнице Кубани. В пакетах, обозначенных как «Сulinary Matcha, organic, Stone-Milled Green Tea», обнаружено порошкообразное вещество массой 894,61 грамма, являющееся наркотическим средством «митрагинин».



По данному факту возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет и штрафа до 1 млн рублей. Материалы уголовных дел переданы в следственные органы, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодаре две студентки употребляли наркотики на иконе Николая Чудотворца.