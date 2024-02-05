В Самаре трамвай слетел с рельсов и развернулся поперек дороги

Днем в понедельник, 5 февраля 2024 года, на пересечении улиц XXII Партсъезда и Ставропольской в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там трамвай сошел с рельсов. Блогер Евгений Щекин поделился кадрами с места происшествия.
На кадрах видно, что с рельсов сошел одновагонный трамвай. Он не просто слетел с путей, его еще и развернуло поперек проезжей части. По предварительным данным, вагон никого не задел. О пострадавших информации нет.
Насколько известно, через некоторое время трамвай вернули на рельсы. Как сообщили в МП «ТТУ», движение на этом участке было восстановлено в 14:21. Что стало причиной схода вагона, пока неизвестно.