МЧС ведет поиски петербургских пилотов после крушения Ми-8 в Онежское озеро

Следователи рассматривают несколько версий случившегося. По их мнению, трагедия могла произойти из-за ошибки пилотов. К ЧП могли привести непогода и технические неполадки в вертолете. Пока нет четкого понимания, что могло произойти в воздухе, потому что перед вылетом вертолет осмотрели специалисты, а в кабине находился опытный экипаж с тысячами часов налета.