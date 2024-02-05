МЧС ведет поиски петербургских пилотов после крушения Ми-8 в Онежское озеро

ЧП произошло в Карелии. Спасательный вертолет Ми-8, который принадлежал вологодскому ведомству, летел по маршруту Аэропорт Пески (Петрозаводск) — Аэропорт Вытегра (Вологодская область). Во время тренировочного полета с ним пропала связь, когда он находился в 20 километрах от села Деревянное.
Карельские спасатели оперативно выдвинулись на предполагаемое место происшествия и обнаружили на льду Онежского озера промоину. Там же лежали обломки потерпевшего крушение судна. Поиски трех членов экипажа, в которых принимают участие более 140 специалистов, продолжаются, несмотря на сложные погодные условия. Капитан, второй пилот и бортинженер являются сотрудниками авиационного центра Санкт-Петербурга.
Также на месте работают водолазы. Им предстоит опуститься на глубину до 60 метров. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Происшествие расследует специальная комиссия.
Следователи рассматривают несколько версий случившегося. По их мнению, трагедия могла произойти из-за ошибки пилотов. К ЧП могли привести непогода и технические неполадки в вертолете. Пока нет четкого понимания, что могло произойти в воздухе, потому что перед вылетом вертолет осмотрели специалисты, а в кабине находился опытный экипаж с тысячами часов налета.