Фальшивый колл-центр по подбору сиделок накрыли в Петербурге

Фальшивый колл-центр по подбору сиделок ликвидировали в Петербурге. Работники такого центра размещали в интернете объявления, где указывали, что помогут найти квалифицированных сиделок для нуждающихся в уходе горожан. Потом мошенники связывались с оставившими заявки людьми и предлагали по видеосвязи пообщаться с предполагаемой сотрудницей. Если горожан все устраивало, то они подписывали договоры и вносили деньги. А аферисты, получив средства, переставали выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
— Полицейские при поддержке Росгвардии задержали в Петербурге трех женщин и шестерых мужчин. В ходе обысков в офисах были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательное значение, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Также правоохранители возбудили 13 уголовных дел по статье о мошенничестве. Задержанных поместили под стражу.