Фальшивый колл-центр по подбору сиделок накрыли в Петербурге

Фальшивый колл-центр по подбору сиделок ликвидировали в Петербурге. Работники такого центра размещали в интернете объявления, где указывали, что помогут найти квалифицированных сиделок для нуждающихся в уходе горожан. Потом мошенники связывались с оставившими заявки людьми и предлагали по видеосвязи пообщаться с предполагаемой сотрудницей. Если горожан все устраивало, то они подписывали договоры и вносили деньги. А аферисты, получив средства, переставали выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.