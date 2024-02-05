Нижегородские автомобилисты жалуются на пробитые колеса из-за ремонта трамвайных путей в Сормове

Несколько нижегородских автомобилистов пожаловались на пробитые колеса из-за ремонта трамвайных путей в Сормовском районе города, сообщает «Царьград».
Стало известно, что колеса автомобилей были повреждены вечером 4 февраля, при проезде центра Сормова — перекрестка улиц Ефремова и Культуры. На проезжей части лежал трамвайный рельс, край которого было не видно из-за снега.
Один из автолюбителей рассказал, что в результате проезда колесо его внедорожника оказалось порезано, а диск колеса — погнулся. Ущерб мужчина оценил в 50 тысяч рублей.
Также известно, что в тот вечер повреждения получили еще несколько автомобилей иностранного производства.