Сель продолжает сходить: поезд из Симферополя остановили в Туапсе

Поезд, который следовал из Симферополя в Адлер, был остановлен в Туапсе из-за непогоды. Мощная стихия разбушевалась в Краснодарском крае в ночь на 5 февраля. В результате грязевой сель сошел на железную дорогу на перегоне Дагомыс — Лоо.
Как сообщают «Вести Крым» со ссылкой на жд-перевозчика, пассажиров, которые ехали из Крыма, эвакуировали. До места назначения их доставят автобусами.
— Пассажирам поезда Адлер-Симферополь для проезда по перекрытому участку также будут предоставлены автобусы. Остальные поезда курсируют по расписанию, — говорится в сообщении.
Стоит отметить, по предварительным данным, объем селя составил свыше пяти тысяч кубометров. На ликвидацию была направлена спецтехника, а также более 100 железнодорожников.