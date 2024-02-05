Сель продолжает сходить: поезд из Симферополя остановили в Туапсе

Поезд, который следовал из Симферополя в Адлер, был остановлен в Туапсе из-за непогоды. Мощная стихия разбушевалась в Краснодарском крае в ночь на 5 февраля. В результате грязевой сель сошел на железную дорогу на перегоне Дагомыс — Лоо.