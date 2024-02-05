Угрозы терактов в школах Казахстана прокомментировали в МВД

«Все будет зависеть от того, если будет в ходе расследования видно, что это одно и то же лицо, или один и тот же источник. Тогда оно будет объединяться. Я хочу сказать, что подобные вещи у нас были в России и практически того же содержания эти вещи. И на сегодня одно из лиц установлено — не знаю, все это или не все, но он живет не в нашей стране. Это один из лиц, который причастен к этой информации. Это то, что было в Актюбинской области, там его установили», — заявил Игорь Лепеха.