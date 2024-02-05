Встреча друзей в кафе закончилась поножовщиной в Кызылординской области

В главном судебном разбирательстве подсудимый признал свою вину и раскаивался о содеянном. Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. В течение всего срока отбывания наказания он будет привлечен к принудительному труду на 100 часов в год. Приговор пока не вступил в законную силу.