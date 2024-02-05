52-летний минчанин напал в магазине на покупателя, приняв его за вора

В Минске 52-летний мужчина напал на покупателя в магазине, приняв его за вора, сообщил телеграм-канал «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.
Так, милицию вызвали работники магазина, в котором началась драка между покупателями. Выяснилось, что один покупатель, обратил внимание на другого, посчитав, что тот ворует товар с полок.
Фигурант напал на молодого человека, пока тот смотрел на витрину, и нанес ему несколько ударов. Как оказалось, кража белорусу просто почудилась, к тому же мужчина был пьян.
Перед судом задержанный минчанин ответит за хулиганство. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.