В Ростове у водителя в бронежилете нашли 26 свертков с наркотиками

При осмотре машины в ней нашли три свертка с подозрительным веществом. Мужчину доставили в отдел полиции и там во время личного досмотра нашли еще 26 пакета с порошком. Позже экспертиза покажет, что это — наркотики.31-летний мужчина планировал продать их в Ростове.