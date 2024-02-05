В Ростове у водителя в бронежилете нашли 26 свертков с наркотиками

В донской столице внимание сотрудников ДПС привлек внешний вид водителя «Ауди А6». Мужчина был в бронежилете. Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину и выяснили, что водитель объявлен в розыск судом Мурманской области за наркопреступление.
При осмотре машины в ней нашли три свертка с подозрительным веществом. Мужчину доставили в отдел полиции и там во время личного досмотра нашли еще 26 пакета с порошком. Позже экспертиза покажет, что это — наркотики.31-летний мужчина планировал продать их в Ростове.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в отношении задержанного завели дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
Если суд признает вину, то мужчина может сесть в тюрьму на срок до 20 лет.