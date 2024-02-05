В Сочи дерево упало на проезжающий мимо Lexus

В Сочи сегодня днем, 5 февраля, дерево рухнуло на проезжающий по улице автомобиль. Инцидент произошел в центре города на улице Островского. Свидетели запечатлели происшествие на видео и выложили в Сеть. Кадры с разбитой иномаркой опубликованы в местных пабликах. Судя по повреждениям, машине предстоит дорогостоящий ремонт. У иномарки разбиты стекла и поврежден кузов.