В Сочи дерево упало на проезжающий мимо Lexus

В Сочи сегодня днем, 5 февраля, дерево рухнуло на проезжающий по улице автомобиль. Инцидент произошел в центре города на улице Островского. Свидетели запечатлели происшествие на видео и выложили в Сеть. Кадры с разбитой иномаркой опубликованы в местных пабликах. Судя по повреждениям, машине предстоит дорогостоящий ремонт. У иномарки разбиты стекла и поврежден кузов.
О пострадавших не сообщается.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае разбушевалась непогода. В понедельник 5 февраля на Кубани единовременно действуют 7 штормовых предупреждений. В Сочи произошел сход селя на железнодорожные пути. Из-за ЧП в регионе задержаны 18 поездов.