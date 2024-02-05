Житель Гродно до смерти избил мужчину: суд вынес приговор

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Гродно рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном противоправном лишение жизни человека (убийстве). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.



Как рассказали в ведомстве, в октябре 2023 года ночью возле одного из баров Гродно между обвиняемым и мужчиной 1999 года рождения возник конфликт. Фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес потерпевшему не менее 16 ударов в места расположения жизненно важных органов. В результате чего молодой мужчина умер.



В судебном заседании обвиняемый виновным себя в предъявленном обвинении признал частично.



Приговором суда обвиняемый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также с фигуранта постановлено взыскать в пользу супруги погибшего в возмещение морального вреда Br20 тыс.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.