Следствие рассказало об участии актера из «Глухаря» в атаках ВСУ

Канахин в 2000-х годах играл эпизодические роли в российских сериалах, в том числе в проектах «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь». Первое дело против него СК завел в марте 2023 года по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 222.1 УК (совершение террористического акта, повлекшего смерть человека, а также незаконные приобретение и перевозка взрывных устройств и оружия организованной группой), позднее к нему присоединилось дело о госизмене. В апреле 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал актера на два месяца. Канахин внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.