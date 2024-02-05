В Москве арестован инспектор безопасности РЖД, признавший вину в поджоге релейного шкафа

«Избрать в отношении Болдырева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 апреля», — следует из постановления судьи.
23-летний житель столицы Болдырев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт организованной группой лиц). Вину фигурант дела признал полностью и написал в следственные органы явку с повинной. По его словам, совершить террористический акт его заставили сотрудники спецслужб, убедив в том, что он выполняет секретное задание, от выполнения которого зависит безопасность РФ. По делу планируется назначить психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить вменяемость сотрудника РЖД.
По данным следствия, звонок Болдыреву поступил от кураторов (неустановленных лиц), которые находятся на территории Украины. Они якобы убедили 23-летнего москвича совершить поджог релейного шкафа, пообещав в случае невыполнения «секретного задания» возбудить уголовное дело в отношении него или членов его семьи. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что неизвестный, по указанию которого в Telegram Болдырев поджег релейный шкаф, пообещал ему вознаграждение в 3 тыс. рублей. Деньги он обещал перевести ему на карту. Болдыреву грозит до 20 лет лишения свободы.