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В Москве арестован инспектор безопасности РЖД, признавший вину в поджоге релейного шкафа

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО 23-летнего инспектора подразделения транспортной безопасности РЖД Романа Болдырева, который в минувшие выходные недалеко от одной из столичных железнодорожных станций поджег ночью релейный шкаф, ему вменяется совершение террористического акта организованной группой. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, инспектор безопасности РЖД вину признал и написал явку с повинной.
Источник: Reuters

«Избрать в отношении Болдырева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 апреля», — следует из постановления судьи.

23-летний житель столицы Болдырев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт организованной группой лиц). Вину фигурант дела признал полностью и написал в следственные органы явку с повинной. По его словам, совершить террористический акт его заставили сотрудники спецслужб, убедив в том, что он выполняет секретное задание, от выполнения которого зависит безопасность РФ. По делу планируется назначить психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить вменяемость сотрудника РЖД.

По данным следствия, звонок Болдыреву поступил от кураторов (неустановленных лиц), которые находятся на территории Украины. Они якобы убедили 23-летнего москвича совершить поджог релейного шкафа, пообещав в случае невыполнения «секретного задания» возбудить уголовное дело в отношении него или членов его семьи. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что неизвестный, по указанию которого в Telegram Болдырев поджег релейный шкаф, пообещал ему вознаграждение в 3 тыс. рублей. Деньги он обещал перевести ему на карту. Болдыреву грозит до 20 лет лишения свободы.

РЖД