В Москве арестован инспектор безопасности РЖД, признавший вину в поджоге релейного шкафа

По данным следствия, звонок Болдыреву поступил от кураторов (неустановленных лиц), которые находятся на территории Украины. Они якобы убедили 23-летнего москвича совершить поджог релейного шкафа, пообещав в случае невыполнения «секретного задания» возбудить уголовное дело в отношении него или членов его семьи. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что неизвестный, по указанию которого в Telegram Болдырев поджег релейный шкаф, пообещал ему вознаграждение в 3 тыс. рублей. Деньги он обещал перевести ему на карту. Болдыреву грозит до 20 лет лишения свободы.