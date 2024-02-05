Школьники попали в смертельное ДТП на трассе в Акмолинской области

«62-летний водитель машины марки Mercedes-Benz Sprinter, совершая манёвр обгона снегоуборочной техники, не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с авто марки Nissan Primera под управлением 20-летнего водителя, который направлялся в сторону Кокшетау. В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте происшествия. 15 пассажиров, из них семь детей, с различными травмами доставлены в больницу», — сообщили в ДП Амолинской области.