Гашиш весом в килограмм мужчина вез в Кокшетау

Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности была остановлена автомашина Mercedes-Benz, в которой в качестве пассажира находился подозреваемый в сбыте наркотиков на территории Кокшетау.
Во время обыска изъят пакет с запрещенных веществом, который 45-летний акмолинец пытался спрятать под верхней одеждой. Проведенная экспертиза показала, что перевозил мужчина гашиш, весом более 905 гр.
Предварительно установлено, что наркотик мужчина приобрел в столице и планировал распространять в Акмолинской области. Наркодилер работал «по старинке»: реализовывал товар из рук в руки и имел постоянных клиентов.
В рамках расследования уголовного дела уточняются все обстоятельства. На период следствия фигурант водворен в ИВС.