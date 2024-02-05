Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Массовое отравление произошло в туркестанской школе

Массовое отравление учеников и педагогов произошло в школе в Сарыагашском районе Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования региона.
Источник: Baigenews

«В понедельник ученики и учителя после прихода в школу почувствовали недомогание, школьная медсестра оказала им первую помощь. Была вызвана бригада скорой помощи, 29 детей и 10 учителей доставили в больницу на обследование. 29 учеников и восемь учителей отпустили домой после стабилизации их состояния здоровья. Два учителя находятся в больнице», — сообщили в управлении.

Пострадавшие ученики в ближайшие три дня будут обучаться дистанционно. По факту инцидента районная прокуратура проводит проверку.

«По её итогам в отношении директора школы и заместителей будут приняты соответствующие меры», —отметили в управлении.