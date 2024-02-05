Тело одного из членов экипажа рухнувшего Ми-8 подняли со дна Онежского озера

«Водолазами был поднят первый погибший член экипажа. Тело было обнаружено внутри вертолета», — указано на странице комитета в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что до конца понедельника водолазы продолжат работу, а после обследование периметра дна будет осуществляться с помощью телеуправляемого робота. Тела еще двоих членов экипажа пока не обнаружены, добавили в ведомстве.
Вертолет МЧС Вологодской области перестал подавать сигнал накануне, 4 февраля. Информация о потере связи поступила около 20:35. Последний сигнал был зафиксирован с мобильного телефона одного из находившихся на борту Ми-8 над Онежским озером примерно в 20 км от села Деревянное. Всего там были три члена экипажа.