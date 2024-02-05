Тело одного из членов экипажа рухнувшего Ми-8 подняли со дна Онежского озера

Вертолет МЧС Вологодской области перестал подавать сигнал накануне, 4 февраля. Информация о потере связи поступила около 20:35. Последний сигнал был зафиксирован с мобильного телефона одного из находившихся на борту Ми-8 над Онежским озером примерно в 20 км от села Деревянное. Всего там были три члена экипажа.