В Болгарии задержали сотрудницу МВД по подозрению в работе на Россию

Имя задержанного и причина задержания не называются. Однако, по данным источников BNT News и радио BNR, сотрудник МВД был арестован по подозрению в шпионаже на Россию. По данным собеседника BNT, осведомленного с деталями расследования, задержанный сотрудник — женщина, которая передала секретную информацию бывшему дипломату российского посольства в Софии, объявленному некоторое время назад персоной нон грата.
После начала российской военной операции на Украине Болгария присоединилась к санкциям против России, а также объявила о высылке 70 сотрудников российского посольства вместе с семьями. Высылка такого количества дипломатов стала беспрецедентной в истории российско-болгарских отношений. Россия осуждает введенные против нее санкции, а в ответ на высылку Болгарией дипломатов Москва выслала 14 сотрудников дипведомства Софии.
Кроме этого, в сентябре 2023 года власти Болгарии решили выдворить из страны настоятеля подворья Русской православной церкви (РПЦ) в Софии архимандрита Вассиана и двух служителей храма святителя Николая Мирликийского. Соответствующее решение было принято на основании засекреченного отчета, говорил позже премьер-министр страны Николай Денков. МИД России осудил действия болгарских властей.