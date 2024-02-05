В Болгарии задержали сотрудницу МВД по подозрению в работе на Россию

Имя задержанного и причина задержания не называются. Однако, по данным источников BNT News и радио BNR, сотрудник МВД был арестован по подозрению в шпионаже на Россию. По данным собеседника BNT, осведомленного с деталями расследования, задержанный сотрудник — женщина, которая передала секретную информацию бывшему дипломату российского посольства в Софии, объявленному некоторое время назад персоной нон грата.